اخبار العالم

سوريا تفتح مساجدها لصلاة الجمعة فقط

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

 

أعلنت وزارة الأوقاف السورية افتتاح المساجد لصلاة الجمعة فقط وبدءا من الجمعة القادمة.

 

Advertisements

وقالت الوزارة في بيان إنها ستفتتح المساجد، يوم الجمعة يوم 8 من هذا الشهر، لكنها ستحافظ على استمرار تعليق باقي صلوات الجماعة مؤقتا.

وأشارت الوزارة إلى أن شعائر الصلاة ستؤدى وفق ضوابط صحية منها: حضور كل مصل مع كمامته، والتباعد بين المصلين مسافة كافية لا تقل عن متر ونصف، تعقيم المساجد قبل الصلاة وبعدها، وعدم حضور المرضى ومن

تظهر عليه أية أعراض شبيهة بكورونا، إضافة إلى ضرورة ألا تتجاوز الخطبة عشر دقائق.

وكان المجلس العلمي الفقهي في الوزارة واتحاد علماء بلاد الشام أصدرا فتوى بتعليق صلاة الجمعة وخطبتها وصلاة الجماعة في مساجد سوريا منذ يوم 15 مارس، ضمن إجراءات الحد من تفشي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوريا تفتح مساجدها لصلاة الجمعة فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا