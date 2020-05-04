سر ظهور تريند هشام سليم في "جوجل" .. وعلاقته بهاشتاج "المثليين" بتويتر

اهتمَّ الشعب السعودي، على مدار الساعات الماضية اليوم الإثنين، بالبحث عن حديث الفنان هشام سليم، والذي كشف خلال لقائه مع برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، مساء أمس الأحد، أن ابنته تحولت إلى ذكر، بعد إجرائها عملية تحول جنسي، ليصبح اسمها "نور" بدلًا من "نورا".

حديث الفنان المصري، تصدر مؤشرات البحث على موقع " جوجل " السعودية، اليوم الإثنين، بتريند الذي حمل عنوان " هشام سليم"، ليحتل المرتبة الأولى في قائمة الأكثر بحثًا، حيث بحث عن مقطع فيديو للقاء هشام سليم، ما يزيد عن 50 ألف مواطن سعودي، في حين أنه لم يتصدر

مؤشرات "جوجل" مصر.

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هشام سليم يكشف قصة تحول ابنته جنسيًا:

هشام سليم، من جهته قال إنه لم يستغرب رغبتها في التحول جنسيًا، "لأنها من وقت ما ولدت وأنا كنت شايف إن جسمها ولد، وكنت دائمًا أشك في الحكاية دي".



وتابع:" إلى أن ابنته نورا، 26 عامًا، أصبحت "ابنى نور وربنا اللي عايز كده وهي بتتحول جنسيًا حاليًا، وأنا مستغربتش أبدا أنها تتحول جنسيًا".

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ولكن يظل السر، في بحث السعوديون عن لقاء هشام سليم، والذي يرجع إلى انتشار قضية المثلية الجنسية في السعودية من جديد، خصوصًا بعد ازدياد الحوادث التي تشهدها المملكة والتي تتعلق باعتقال الشرطة لعدد من المثليين خلال زفاف أو حفل جماعي.

هاشتاج المثليين يتصدر تويتر السعودية:

على الجانب الأخر، دشن نشطاء سعوديون، مساء اليوم الإثنين، هاشتاج يحمل عنوان " المثليين"، على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، والذي تصدر قائمة الأكثر بحثًا، وذلك بعد عرض الحلقة الـ 11 من المسلسل الكوميدي السعودي "مخرج 7"، والذي ناقش قضية "المثليين" أو ما يسمى بـ"مجتمع الميم"، وتناولت اعتراض "دوخي" على ما يتعلق برمز المثليين ألا وهو "القوس قزح" ووجوده على الملابس والمقتنيات الشخصية.



وانتشر الهاشتاج، خلال الدقائق الماضية، بشكل واسع بين السعوديين، والذين اعتبر البعض منهم أن المسلسل تجاوز للخطوط الحمراء في طرح قضايا انحلال خلقي يعاقب عليه القانون بصرامة.