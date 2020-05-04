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مقتل 6 أشخاص في تحطم طائرة مساعدات إغاثة جنوب الصومال

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قال مسؤول أمني في الصومال، اليوم الاثنين، إن طائرة تحمل إمدادات إغاثة لاستخدامها في مكافحة فيروس ، تحطمت في منطقة باي بجنوب البلاد مما أدى إلى

مقتل 6 أشخاص كانوا على متنها.

 

وأضافت الوكالة أن الطائرة تابعة لشركة "أفريكان إكسبريس للطيران" وكانت تنقل إمدادات

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لاستخدامها في مكافحة .

 

وأفادت بأن الطائرة اتجهت من مقديشو إلى بيدوة ثم واصلت رحلتها إلى بلدة باردال حيث تحطمت قرب مطار باردال وكانت تحمل أدوية لمنع مرض كوفيد-19"، ولم يتضح سبب تحطمها".

 

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