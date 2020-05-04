مقتل 6 أشخاص في تحطم طائرة مساعدات إغاثة جنوب الصومال

قال مسؤول أمني في الصومال، اليوم الاثنين، إن طائرة تحمل إمدادات إغاثة لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا، تحطمت في منطقة باي بجنوب البلاد مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص كانوا على متنها. مقتل 6 أشخاص كانوا على متنها. وأضافت الوكالة أن الطائرة تابعة لشركة "أفريكان إكسبريس للطيران" وكانت تنقل إمدادات Advertisements لاستخدامها في مكافحة لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا المستجد وأفادت بأن الطائرة اتجهت من مقديشو إلى بيدوة ثم واصلت رحلتها إلى بلدة باردال حيث تحطمت قرب مطار باردال وكانت تحمل أدوية لمنع مرض كوفيد-19"، ولم يتضح سبب تحطمها".

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