الصحة العالمية: أمريكا لم تشاركنا أدلة تربط بين كورونا ومختبر صيني

أفاد مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، بأن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لم تزود المنظمة بأيه معلومات أو بيانات تربط بين فيروس كورونا المستجد ومختبر صيني.

وقال رايان: "لم نستلم أية بيانات أو أدلة محددة من الحكومة الأمريكية، تتعلق بالأصل

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المزعوم للفيروس... من وجهة نظرنا، لا يزال هذا الأمر مجرد تكهنات".

وأضاف "إذا كانت هذه البيانات والأدلة متاحة، فإن توقيت مشاركتها أمر يعود لحكومة الولايات المتحدة".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن قبل أيام أنه

رأى أدلة تثبت أن فيروس كورونا المستجد ينحدر من معهد بمدينة ووهان، معتبرا أن انتشار الجائحة يعود لفشل الصين في وقفها أو إرادتها في حدوث ذلك.

من جهتها، أكدت المنظمة مرارا أن فيروس كورونا المستجد لا ينحدر من مختبر في مدينة ووهان الصينية، التي بدأت منها الجائحة، مشيرة إلى أن هذه السلالة لها أصل طبيعي.