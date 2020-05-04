بريطانيا تسجل انخفاضًا لافتًا في وفيات كورونا

سجلت بريطانيا، اليوم الاثنين، انخفاضا لافتا في حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث بلغ هذا المعدل خلال الساعات الـ24 الماضية 288 حالة مقابل 315 أمس.

وأفاد وزير الصحة البريطاني، مات هنكوك، في مؤتمر صحفي عقده الاثنين، بارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال اليوم الماضي بواقع 288 حالة لتصل إلى مستوى 28734.



وتمثل الحصيلة الجديدة تراجعا ملموسا لمعدل الوفيات

Advertisements

على أساس يومي مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في بريطانيا يوم 29 أبريل 765 حالة، وفي 30 أبريل 674، وفي 1 مايو 739، وفي 2 مايو 621، وفي 3 مايو 315.



وأكد نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا خلال المؤتمر الصحفي ذاته أنه "من الواضح تماما حسب البيانات الوارد

أنه تم تجاوز الذروة" في جائحة فيروس كورونا ببريطانيا.



وسبق أن قالت هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا، الاثنين، إن 204 مصابين آخرين بفيروس كورونا المستجد توفوا في المستشفيات ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة إلى 21384، لكن هذه الحصيلة الجديدة تشكل أقل معدل زيادة لضحايا الفيروس هناك منذ أواخر مارس.



وتعتبر بريطانيا الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات والرابعة من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، لكن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أعلن يوم 30 أبريل أن بلاده تجاوزت ذروة الوباء.

