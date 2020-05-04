ارتفاع عدد حالات الوفاة من كورونا في تركيا 64 حالة

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية يوم الاثنين إن عدد حالات الوفاة جراء مرض كوفيد-19 زاد 65 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إلى 3461 حالة مع استمرار التباطؤ في حالات الوفاة والإصابة المؤكدة بفيروس ليصل إلى 3461 حالة مع استمرار التباطؤ في حالات الوفاة والإصابة المؤكدة بفيروس كورونا وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة 1614 حالة ليصبح 127659 حالة في أعلى إجمالي عدد من الإصابات خارج أوروبا الغربية والولايات المتحدة وروسيا. وتعافي حتى الآن في المجمل 68166 شخصا.

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