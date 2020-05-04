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وبحسب مصادر مطلعة، فإن الهجوم نفذه محمد قاسم الصبيحي الملقب “أبو طارق” في تمام الساعة 8 ونصف صباحا مع مجموعة كبيرة من المسحلين حيث اقتحموا المخفر واختطفوا العناصر البالغ عددهم 9 عناصر من مخفر ناحية المزيريب واقتادوهم إلى منزل صبيحي وقاموا بتصفيتهم جميعا بطلقات في الرأس وكافة أنحاء الجسم ورموا بجثامين رجال الأمن قرب دوار الغبشة بالمزيريب. وذلك بحجة أن له أبناء خطفوا منذ عدة أيام ولم يعرف عنهم شيئا.
هذا كما أقدم مسلحان ملثمان على اغتيال الشيخ أمجد عبد المجيد الرفاعي، أحد وجهاء مدينة درعا، بإطلاق النار عليه أمام منزله.
وتشهد المدينة حالة من الاغتيالات للجيش السوري و ولوجهاء درعا و للمدنيين في مناطق متفرقة من ريف درعا.
كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون يغتالون 9 عناصر تابعة للقوات الأمنية السورية بريف درعا الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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