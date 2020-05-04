مصر تسجل 7 وفيات جديدة بكورونا و348 إصابة

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وأكدت الوزارة تعافي 70 من المصابين بالفيروس وخروجهم من مستشفيات العزل، مقابل تسجيل 7 حالات وفاة جديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد أن إجمالي مصابي كورونا في مصر حتى الاثنين، يبلغ 6813 إصابة، من ضمنهم 1632 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و436 وفاة.

كما أشار مجاهد إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، إلى 2139 حالة.

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وخففت مصر قيود الحجر الصحي خلال شهر رمضان، وسمحت لبعض الأنشطة التجارية بإعادة فتح أبوابها، كما قلصت مدة حظر التجول.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن البلاد ستبدأ في العودة للحياة الطبيعية تدريجيا بعد نهاية شهر رمضان.

والأحد قالت الحكومة إنها ستسمح للفنادق بإعادة فتح أبوابها أمام السياحة الداخلية، بشرط العمل بما لا يزيد على 25 بالمئة من طاقتها الاستيعابية، حتى نهاية مايو، مع تطبيق مجموعة من الإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.