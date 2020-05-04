كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "الأوقاف السورية" تعلن افتتاح المساجد لصلاة الجمعة فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف السورية، مساء اليوم الإثنين، أنها قررت افتتاح المساجد لصلاة الجمعة فقط بدءاً من يوم الجمعة القادمة.

وقالت الوزارة في بيان: إنها "ستفتتح المساجد، يوم الجمعة يوم 8 من هذا الشهر، لكنها ستحافظ على استمرار تعليق باقي صلوات الجماعة مؤقتاً"، لافتة إلى أن شعائر الصلاة ستؤدى وفق ضوابط صحية منها: حضور كل مصل مع كمامته، والتباعد بين المصلين مسافة كافية لا تقل عن متر ونصف، تعقيم المساجد قبل الصلاة وبعدها، وعدم حضور المرضى ومن تظهر عليه أية أعراض شبيهة بأعراض كورونا، إضافة إلى ضرورة ألا تتجاوز الخطبة مدة العشر دقائق.

وكان المجلس العلمي الفقهي في الوزارة واتحاد علماء بلاد الشام أصدرا فتوى بتعليق صلاة الجمعة وخطبتها وصلاة الجماعة في مساجد سوريا منذ يوم 15 مارس الماضي، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السورية شفاء حالة شخصت إصابتها بكورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 3. وفي نهاية شهر أبريل الماضي، سجلت سوريا أول حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 42 إصابة. Advertisements