كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ولي عهد أبوظبي يبحث مع المستشارة الألمانية طرق احتواء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وبحث الشيخ محمد بن زايد وميركل، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة، بالإضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وجهود احتواء تداعياته وآثاره على المستويات كافة الاقتصادية والانسانية.

وتطرق الجانبان خلال الاتصال إلى إجراءات البلدين وجهودهما في مواجهة تحدي فيروس كورونا، وامكانات التعاون بين المؤسسات والمراكز الطبية في البلدين بهذا الشأن، واستعرضا تطورات القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأحداث، التي تشهدها المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما أكدا على أهمية ترسيخ التضامن والتعاون في مواجهة تحدي انتشار فيروس كورونا، وتنسيق جهود المجتمع الدولي والمنظمات المعنية لسرعة القضاء على الفيروس والحد من تداعياته.

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