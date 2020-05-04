كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ولي عهد أبوظبي يبحث مع المستشارة الألمانية طرق احتواء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وبحث الشيخ محمد بن زايد وميركل، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة، بالإضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وجهود احتواء تداعياته وآثاره على المستويات كافة الاقتصادية والانسانية.
وتطرق الجانبان خلال الاتصال إلى إجراءات البلدين وجهودهما في مواجهة تحدي فيروس كورونا، وامكانات التعاون بين المؤسسات والمراكز الطبية في البلدين بهذا الشأن، واستعرضا تطورات القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأحداث، التي تشهدها المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
كما أكدا على أهمية ترسيخ التضامن والتعاون في مواجهة تحدي انتشار فيروس كورونا، وتنسيق جهود المجتمع الدولي والمنظمات المعنية لسرعة القضاء على الفيروس والحد من تداعياته.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,621 مليون إصابة، بينهم أكثر من 251 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,179 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.