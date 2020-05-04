كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تؤكد التزامها بمواصلة مكافحة "كورونا عالميًا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت القيادات الإماراتية، اليوم الإثنين، على مواصله العمل بلا ملل في دعم الجهود العالمية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وذلك خلال مؤتمر إعلان التبرعات العالمي بمشاركة العديد من الدول والمنظمات الدوية.

وقد قام بتنظيم المؤتمر، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمجلس العالمي لرصد التأهب، و "التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة"؛ والتحالف من أجل اللقاحات والتحصين "غافي"، ومؤسسة ويلكوم ترست؛ وذلك بهدف جمع أكثر من 7.5 مليار يورو لزيادة الاختبارات، وتوسيع نطاق العلاج، والاستثمار في تطوير اللقاحات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزيرة دولة الإمارات لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي: إن "دولة الإمارات تشارك بفاعلية ومسؤولية في مكافحة فيروس كورونا، و ستواصل العمل الدؤوب بلا كلل في دعم الجهود العالمية للحد من هذا التهديد".

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وصرحت في حديثها عن تعاون دولة الإمارات المستمر مع المنظمات الدولية: "لقد قمنا بتقديم أكثر من 472 طنا من المساعدات الطبية ومعدات الحماية الشخصية والإمدادات إلى 43 دولة حول العالم، وقد ساهمت مخازن منظمة الصحة العالمية في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي بإرسال أكثر من 132 شحنة وتعمل كمركز توزيع أساسي لمعدات الوقاية الشخصية للمنظمة. وقد تم حتى الآن، تخصيص وتقديم 110 ملايين دولار أمريكي".

ولفتت إلى برامج الدولة الواسعة النطاق لتتبع المصابين وإجراء الاختبارات، منوهة إلى أن الإمارات قد أنجزت حتى اليوم أكثر من 1.2 مليون اختبار "كوفيد - 19".

وتطرقت إلى العلاج المبتكر الذي توصل إليه مركز أبوظبي للخلايا الجذعية لمرضى "كورونا"، والذي حصل على براءة اختراع من قبل وزارة الاقتصاد، مما يعزز من مساهمة الدولة في مبادرات البحث والتطوير الدولية التي تهدف إلى الحد من تأثير الفيروس في جميع أنحاء العالم.