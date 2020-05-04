كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مسؤول صومالي: تحطم طائرة إغاثة أثناء نقل "مساعدات كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال مسؤول أمني صومالي، اليوم الإثنين، إن طائرة تحمل مساعدات طبية لاستخدامها في مكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسب لمرض "كوفيد - 19" تحطمت في منطقة باي جنوبي البلاد، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص كانوا على متنها".
وأضافت المسؤول: أن الطائرة تابعة لشركة أفريكان إكسبريس للطيران وكانت تنقل إمدادات لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا، موضحًا أن "طاقماً مؤلفاً من ستة أفراد كانوا على متن الطائرة".
وتابع: أن الطائرة اتجهت من مقديشو إلى بيدوة ثم واصلت رحلتها إلى بلدة باردال حيث تحطمت، لافتاً إلى أن الطائرة تحطمت قرب مطار باردال وكانت "تحمل أدوية لمنع تفشي مرض كوفيد-19، ولم يتضح سبب تحطمها".
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,621 مليون إصابة، بينهم أكثر من 251 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,179 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.