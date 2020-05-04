كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مسؤول صومالي: تحطم طائرة إغاثة أثناء نقل "مساعدات كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول أمني صومالي، اليوم الإثنين، إن طائرة تحمل مساعدات طبية لاستخدامها في مكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسب لمرض "كوفيد - 19" تحطمت في منطقة باي جنوبي البلاد، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص كانوا على متنها".

وأضافت المسؤول: أن الطائرة تابعة لشركة أفريكان إكسبريس للطيران وكانت تنقل إمدادات لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا، موضحًا أن "طاقماً مؤلفاً من ستة أفراد كانوا على متن الطائرة".

وتابع: أن الطائرة اتجهت من مقديشو إلى بيدوة ثم واصلت رحلتها إلى بلدة باردال حيث تحطمت، لافتاً إلى أن الطائرة تحطمت قرب مطار باردال وكانت "تحمل أدوية لمنع تفشي مرض كوفيد-19، ولم يتضح سبب تحطمها".