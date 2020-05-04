كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تركيا.. "أردوغان" يقرر إنهاء حظر التنقل المفروض في 7 مدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الإثنين، أنها قررت إنهاء حظر التنقل المفروض بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في 7 مدن اعتبارا من الليلة.
وقال أردوغان: إننا "سننهي حظر التنقل الذي فرضناه سابقاً في 7 مدن في الوقت الحالي اعتبارا من الليلة، وسنبدأ بالعودة للحياة الطبيعية تدريجيا ولكن لا يمكن أن يعود كل شيء لطبيعته في بلدنا كما هو الحال في العالم".
وتابع: "سنبدأ اعتبارا من الشهر الجاري بتخفيف الإجراءات الاحترازية، وسيتم فتح صالونات الحلاقة ومصففي الشعر وصالونات التجميل ومراكز التسوق اعتبارا من 11 مايو الجاري".
وكان وزير التربية التركي ضياء سلجوق، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، عن مواصلة التعليم عن بعد حتى يوم 31 مايو المقبل، في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا، موضحاً أن "التعليم عن بعد مستمر حتى 31 مايو المقبل، في إطار تدابير مكافحة الفيروس".
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,595 مليون إصابة، بينهم أكثر من 249 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,166 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.