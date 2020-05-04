كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، موضحة أن الإصابتين لشخصين أحدهما من السموع في الخليل، والآخر من القدس.

وأضافت الكيلة: أنه "تم تسجيل 37 حالة تعافي لمصابين بالفيروس، لافتة إلى أن الوزارة أوصت بتمديد حالة الطوارئ ومواصلة إغلاق المدارس والجامعات، حتى يتم الاستمرار في محاولات السيطرة على الوباء، رغم التحسن الذي طرأ وقلة الإصابات عن السابق.

وذكرت أن الوزارة تلقت العديد من الشكاوى تتعلق بحالات تنمر مجتمعي ضد المصابين المتعافين، مبينة أنه ليس عيبا الإصابة بفيروس كورونا وهو مثل الإنفلونزا، مشددة على ضرورة احترام المصابين والمتعافين.