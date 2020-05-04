كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أبوظبي ترسخ مكانة "الصلاة من أجل الإنسانية" عالمياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشنت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، التي أُنشئت بقرار من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد، نداءً عالميًا إلى جميع الناس على اختلاف أديانهم بالدعاء والصلاة والصيام من أجل الإنسانية يوم 14 مايو 2020، كي يُعين الله البشرية جمعاء على مواجهة جائحة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ولاقت المبادرة ترحيباً ودعماً كبيراً من قبل رموز دينية وشخصيات سياسية، أبرزهم شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين الدكتور أحمد الطيب، وبابا الكنيسة الكاثوليكية قداسة البابا فرنسيس، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، والممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس، والرئيس الشيشاني رمضان قديروف.