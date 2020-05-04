جونسون: الطريقة الوحيدة للتغلب على جائحة كورونا هي "اللقاح"

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إن الطريقة الوحيدة للتغلب على فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، هو إيجاد لقاح يتم إنتاجه بكميات كبيرة، موضحاً أن إنتاج لقاح ضد كورونا "هو المسعى المشترك الأكثر إلحاحا في حياتنا"، نقلاً عن وسائل إعلام بريطانية.

وتحتضن بريطانيا و8 دول ومنظمات مؤتمرا افتراضيا يهدف إلى جمع أكثر من 8 مليارات دولار لدعم الاستجابة العالمية لجائحة كورونا.

وتعهدت المملكة البريطانية بمنح 388 مليون جنيه إسترليني للمساعدة في تمويل البحوث الخاصة بالفحوص والعلاجات واللقاحات ضد الفيروس.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,591 مليون إصابة، بينهم أكثر من 249 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,165 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.