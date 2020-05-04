كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كورونا.. ألمانيا تمدد تدابير الفيروس على حدودها حتى منتصف مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الإثنين، أنها مددت إجراءات الفحص على حدودها حتى يوم 15 مايو المقبل، وذلك ضمن تدابير تستهدف وقف تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية: إن "بلاده المشتركة في منطقة الشنجن مفتوحة الحدود في أوروبا ستمدد إجراءات الفحص على حدودها حتى 15 مايو"، مضيفاً أن "الإجراء متسق مع توجيهات المفوضية الأوروبية، وبالطبع نتبع التعليمات الأوروبية ولا نتصرف من جانب واحد أو دون تنسيق".

وفرضت العديد من دول منطقة شنجن إجراءات على حدودها بشكل طارئ للحد من انتشار فيروس كورونا، وتتضمن الإجراءات تقليص عبور الأوروبيين من وإلى البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، أوضحت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 679 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 163175، وزاد عدد حالات الوفاة 43 حالة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6692.

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