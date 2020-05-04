كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كورونا.. ألمانيا تمدد تدابير الفيروس على حدودها حتى منتصف مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الإثنين، أنها مددت إجراءات الفحص على حدودها حتى يوم 15 مايو المقبل، وذلك ضمن تدابير تستهدف وقف تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية: إن "بلاده المشتركة في منطقة الشنجن مفتوحة الحدود في أوروبا ستمدد إجراءات الفحص على حدودها حتى 15 مايو"، مضيفاً أن "الإجراء متسق مع توجيهات المفوضية الأوروبية، وبالطبع نتبع التعليمات الأوروبية ولا نتصرف من جانب واحد أو دون تنسيق".
وفرضت العديد من دول منطقة شنجن إجراءات على حدودها بشكل طارئ للحد من انتشار فيروس كورونا، وتتضمن الإجراءات تقليص عبور الأوروبيين من وإلى البلاد.
وفي وقت سابق من اليوم، أوضحت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 679 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 163175، وزاد عدد حالات الوفاة 43 حالة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6692.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,591 مليون إصابة، بينهم أكثر من 249 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,165 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.