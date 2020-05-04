الإمارات.. مطارات أبوظبي توظف روبوتاً في عمليات التعقيم ومكافحة كورونا

أعلنت مطارات أبوظبي، عن تدشين روبوت يعمل بنظام القيادة الذاتية لتوظيفه في عمليات التعقيم ومكافحة الفيروسات بما فيها فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وذلك بالتعاون مع صندوق توازن لتنمية القطاعات الاستراتيجية.

وقام بتصميم وتصنيع الروبوت شركة "مراكب تكنولوجيز" التابعة للصندوق، وسيبدأ الروبوت الجديد بالعمل في مختلف مرافق مطار أبوظبي الدولي اعتباراً من مايو 2020، بما في ذلك المناطق المخصصة للموظفين، ومرافق الشحن بالإضافة إلى عمليات تعقيم طائرات الركاب.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,591 مليون إصابة، بينهم أكثر من 249 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,165 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.