كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة: سياسات الإمارات قادرة على تذليل كافة تداعيات تحدي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، الصادرة اليوم الإثنين، إن سياسات دولة الإمارات العربية المتحدة كانت قادرة على تذليل كافة تداعيات تحدي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، مرتكزة إلى الإمكانات والمرونة وسرعة الاستجابة التي تتمتع بها، وهي حصيلة سنوات من تخطيط واستراتيجيات قائمة على استشراف الأزمات المتوقعة محلياً وعالمياً.

وأضافت صحيفة الإماراتية: أن مرحلة ما بعد كورونا تبدأ الدولة العمل باكراً، بتوجيهات من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لصياغة استراتيجية لدولة الإمارات لما بعد مرض "كوفيد - 19"، مستفيدة من التجربة الحالية، لتطوير جميع المجالات وفي مقدمتها الصحة والتعليم والتكنولوجيا والأمن الغذائي، واستغلال الفرص الاقتصادية التي ستشهد تغيراً في شكلها ومضمونها.

ولفتت إلى أن الإنسان وسلامته وأمنه ورفاهيته هي العنوان الرئيس للاستراتيجية الجديدة، التي سينخرط في إعدادها جميع المؤسسات والمسؤولين والخبراء المحليين والعالميين؛ لتحقيق التعافي واستئناف النشاط الاقتصادي، وتعزيز القدرات في مواجهة التحديات مع العالم، مرتكزين إلى سياسة الإمارات القائمة على التعاون والتنسيق للتصدي الأمثل للكوارث الصحية والبيئية.

وأكدت في ختام افتتاحيتها على أن دولة الإمارات تصدرت مؤشرات عالمية كثيرة في أفضلية التعاطي مع تداعيات الأزمة في المجالات الصحية والاقتصادية والإنسانية، بفعل سياسة الدولة القائمة على الانفتاح والشفافية والواقعية، وهي ذات السياسة التي تحتم عليها التقييم والمراجعة لمثل هذه التحديات لتكون كما هي دائماً، الأكثر استعداداً والأسرع نهوضاً.