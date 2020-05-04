كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي: بريطانيا لم تصل بعد للمنحدر الهابط في تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مدير المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، أن بريطانيا كانت واحدة من خمس دول أوروبية لم تبدأ بعد اتجاها نحو الانخفاض في تفشي فيروس كورونا، وهو ما يتعارض مع خط الحكومة البريطانية.

وأبلغت أندريا عمون، مدير المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مشرعي الاتحاد الأوروبي، أن بلغاريا لا تزال تسجل زيادة في الحالات، بينما بالنسبة لبريطانيا وبولندا ورومانيا والسويد، فإن الوكالة لم تشهد "تغييرات كبيرة في آخر 14 يومًا"، كما أوردت وكالة "رويترز".

حتى 4 مايو، سجلت بريطانيا ما يقرب من 190.000 حالة إصابة بفيروس كورونا وحوالي 28500 حالة وفاة. فقط إيطاليا في أوروبا هي التي أحصت حتى الآن المزيد من الوفيات بسبب COVID-19.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي عاد إلى العمل الأسبوع الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا COVID-19، يوم الخميس: "لقد تجاوزت بريطانيا الذروة وكانت على المنحدر الهابط".

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وقالت "عمون" للمشرعون في مؤتمر عبر الفيديو: "إنه بالنسبة لجميع الدول الأوروبية الأخرى، كان هناك انخفاض في الحالات. حتى يوم السبت، يبدو أن الموجة الأولية من الإرسال في أوروبا تجاوزت ذروتها".

يراقب المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 بالإضافة إلى بريطانيا والنرويج وليختنشتاين وجزيرة.

يتماشى تقييم المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بشأن بريطانيا مع البيانات المتعلقة بالزيادة الإجمالية للوفيات من جميع الأسباب التي أبلغ عنها EuroMOMO، وهو مشروع رصد مدعوم من الاتحاد الأوروبي للوفيات.

شهدت إنجلترا، حيث تعيش أكبر نسبة من السكان البريطانيين، أعلى معدل للوفيات في جميع أنحاء الوباء على مدى خمس سنوات بين العديد من الدول الأوروبية التي فحصتها EuroMOMO.