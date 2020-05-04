تأمين الوفاء: استمرار التأمين على المرض والوفاة لفائدة أجراء المقاولات المتوقفين مؤقتا عن العمل

في هذه الظرفية الصعبة، وعلى إثر الأزمة الصحية والاقتصادية التي أحدثتها جائحة “كوفيد 19″؛ قرر تأمين الوفاء، اليوم الإثنين، الحفاظ على إستمرارية التأمين على الوفاة والمرض أثناء الربع الثاني من سنة 2020 لفائدة الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمتوقفين مؤقتا عن العمل.

وأوضح تأمين الوفاء، أنه يجوز لهؤلاء الأجراء، التابعين للمقاولات الزبونة، أن يستفيدوا من هذا التأمين على المرض تلقائيا، دون اللجوء إلى التأمين الإجباري (AMO) أو كتكملة له.

ويتم الحفاظ على هذه التغطية من طرف تأمين الوفاء لفائدة الأجراء في توقف مؤقت عن العمل التابعين للمقاولات الزبونة التي تواجه صعوبات، مجانا سواء لفائدة الأجراء أو لفائدة المشغلين برسم الربع الثاني لسنة 2020.

ويجدر بالذكر بأن أقساط التأمين المؤدات عن الربع الثاني من سنة 2020، سيتم احتسابها على أساس كثلة أجور المستخدمين الذين لم يتوقفوا عن العمل فقط.

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ويتعين إرسال ملفات تعويض المصاريف كالمعتاد إلى وسيط التأمين بالنسبة لكل الأجراء، سواء الذين لم يتوقفوا عن العمل أو الذين تم التصريح بهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمتوقفين مؤقتا عن العمل.

يمكن طلب التحمل عن طريق التطبيق، أو بالبريد الإلكتروني عبر العنوان: [email protected]

وللحصول على كل المعلومات التكميلية، يضع تأمين الوفاء رهن إشارتكم مركزه للعلاقات مع الزبناء الذي يمكن الاتصال به عبر الهاتف 05 22 54 55 55 ، أو بالبريد الإلكتروني عبر العنوان [email protected]