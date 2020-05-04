رغم الجائحة.. اتفاق بين الأتلتيك وسوسييداد على خوض نهائي كأس الملك بحضور الجماهير

توصل مسؤولو فريق الأتليتيك وريال سوسييداد على خوض نهائي كأس الملك بحضور الجماهير، رغم المخاوف العالمية من استمرار انتشار فيروس “كورونا”. وراسل الأتليتيك وسوسييداد الرابطة الاسبانية لكرة القدم بخصوص الاتفاق الثنائي رغم عدم تحديد موعد النهائي، وفق ما كشفته صحيفة “ماركا” الاسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار. من جهته، أوضح الاتحاد الاسباني لكرة القدم أنه يتقاسم نفس الفكرة مع طرفي النهائي، بخصوص حضور الجماهير، مبرزا في السياق ذاته أنه ستتم برمجته في الموعد المناسب بين 2020 و2021 وذلك قبل موعد نهائي السنة المقبلة.

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