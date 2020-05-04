مواطنون في القصر الكبير يخرقون حالة الطوارئ للسباحة في واد “اللوكوس”- صور

لم تثن حالة الطوارئ الصحية، أمس الأحد، مواطنين في القصر الكبير، من التوجه إلى واد “اللوكوس” للسباحة بعد ارتفاع درجات الحرارة في عدد من المدن المغربية.
وأكدت مصادر عليمة لـ”اليوم24″ أن أغلب المصطافين من الأطفال، والشباب، ناهيك عن وجود آباء اصطحبوا أبناءهم الصغار، للترفيه، والترويح عن النفس، والاستمتاع بأشعة الشمس، بينما تشدد السلطات الأمنية إجراءات الحجر الصحي، للحد من انتشاء وباء كورونا بين السكان.
وكان إقليم العرائش، الذي تقع مدينة القصر الكبير في ترابه، قد سجل، إلى حدود اليوم الاثنين، 118 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، أغلبها من بؤرة مصنع تصبير السمك.
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