مصاب في جريمة إطلاق نار بطمرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب، مساء اليوم، الإثنين، بجراح إثر تعرّضه لجريمة إطلاق نار في طمرة.
والشاب في العشرينيّات من عمره.
وذكرت مصادر طبيّة أنّ إصابته خطيرة، ونقل إلى المشفى لتلقّي العلاج.
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