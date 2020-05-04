مصاب في جريمة إطلاق نار بطمرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب، مساء اليوم، الإثنين، بجراح إثر تعرّضه لجريمة إطلاق نار في طمرة.

والشاب في العشرينيّات من عمره.

وذكرت مصادر طبيّة أنّ إصابته خطيرة، ونقل إلى المشفى لتلقّي العلاج.