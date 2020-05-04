الصحة الإسرائيلية: 235 حالة وفاة و16246 إصابة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحية الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين، عن تسجيل 3 وفيات و44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 16246 إصابة من بينها 235 حالات وفاة.

ووفقًا لمعطيات الوزارة، تماثل 10064 مريضًا للشفاء؛ واستقر عدد الإصابات النشطة عند 5947 شخصا، بعد تعافي 404 مريضا خلال الساعات الـ24 الماضية، بارتفاع تجاوز نسبة الـ4.2%.

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أوضحت الوزارة في حصيلتها المسائية حول انتشار فيروس "كوفيد 19" في البلاد، أنه من بين الإصابات وصفت حالة 60 مريضًا بالمتوسطة، و90 مريضًا بالخطيرة، 70 من بينهم موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، تراجعت الإصابات الخطيرة التي تحتاج إلى جهاز تنفس اصطناعي بنسبة 7.9%، بينما ارتفعت نسبة الوفيات بـ1.3%.

وتظهر المعطيات أن 260 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات، من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة. بينما يخضع 5947 مصابا للعلاج المنزلي وفي الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا.