أكثر من ربع مليون وفاة حول العالم بسبب فيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجاوزت وفيات فيروس كورونا حول العالم، الإثنين، ربع مليون شخص، في قائمة تتصدرها الولايات المتحدة الأميركية، حسب موقع "موقع worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.

وأظهر الموقع تجاوز إجمالي الوفيات بالفيروس 250 ألفا حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الوفيات العالمية بـ68 ألفا و702 حالة، تلتها إيطاليا بـ 28 ألفا و884.

وحلت بريطانيا ثالثا بـ28 ألفا و446، تليها إسبانيا بـ25 ألفا و428، ثم فرنسا بـ24 ألفا و895.

أما بالنسبة للصين التي انتشر منها الفيروس إلى العالم، فبلغ عدد إجمالي الوفيات 4 آلاف و633.

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مشرد أميركي (أ ب)

وحتى عصر الإثنين، تجاوز عدد المصابين بالفيروس، 3 ملايين و590 ألفا في العالم، فيما تعافى أكثر من مليون و165 ألفا، وفق الموقع نفسه.

وارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، الإثنين، إلى 68 ألفا و702، إثر تسجيل 1142 حالة.

وأظهرت معطيات موقع "Worldometer" العالمي، ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى مليون و189 ألفا و914، إثر تسجيل 27 ألفا و750.

وتُعد نيويورك الأكثر تأثرًا بالفيروس بين الولايات الأميركية، بـ 323 ألفا و883 إصابة، بينهم 24 ألفا و648 وفاة.