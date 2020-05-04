انهيار واردات الهند من الذهب

الإثنين 4 مايو 2020

هوت واردات الهند من الذهب بنسبة 99.9% على أساس سنوي في أبريل/نيسان مسجلة أدنى مستوى لها في حوالي ثلاثة عقود.



وحسب ما نقلته رويترز عن مصدر حكومي، الإثنين، فإن ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم استورد حوالي 50 كيلوجراما من الذهب الشهر الماضي، انخفاضا من 110.8 طن قبل عام.

وتأتي هذه التطورات مع حظر السفر جوا وإغلاق متاجر الحلي وسط إجراءات العزل العام في أرجاء البلاد لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر، الذي ليس مخولا بالحديث إلى وسائل الإعلام، إنه من حيث القيمة هبطت واردات الذهب في أبريل/نيسان إلى 2.84 مليون دولار من 3.97 مليار دولار قبل عام.

ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي أن الهند زادت احتياطياتها من الذهب بمقدار 11.199 طن إلى 653.024 طن في مارس/آذار.

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وهبطت واردات الهند من الذهب في 2019 بنسبة تصل لنحو 12% عن العام السابق لتسجل أدنى مستوى في 3 سنوات مع تعثر مشتريات التجزئة في النصف الثاني من عام 2019 بعد صعود الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.

واستوردت الهند نحو 564 طنا من الذهب في النصف الأول من 2019 بينما بلغت الواردات في النصف الثاني 267 طنا.

وقد يسفر تراجع الاستهلاك في الهند عن الحد من ارتفاع في الأسعار العالمية، التي بلغت أعلى مستوى في 7 سنوات في وقت سابق من الشهر.

كما يمكن أن يؤدي تراجع الطلب إلى تقليص العجز التجاري للهند ويدعم الروبية المتداعية.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب استقرت اليوم الإثنين، حيث وازنت قوة الدولار الأمريكي إثر الدعم الناتج عن تنامي التوترات بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا.