الإمارات للشحن الجوي تبدأ تشغيل رحلات منتظمة إلى 67 وجهة عالمية

الإثنين 4 مايو 2020

تبدأ الإمارات للشحن الجوي ، اعتبارا من الأسبوع الأول من مايو / أيار الجاري ، تشغيل رحلات شحن منتظمة أسبوعيا إلى 67 وجهة عالمية عبر قارات العالم الست.

وتشمل هذه الوجهات 11 وجهة في الشرق الأوسط و7 في أفريقيا و22 في آسيا و6 وجهات في أستراليا و15 في أوروبا وست مدن في الأمريكيتين.

وتخدم الإمارات للشحن الجوي، من بين 67 وجهة، 58 وجهة بطائرات الركاب البوينج ( 777-300ER )التي توفر حمولة شحن تصل إلى نحو 40 طنا و24 وجهة بطائرات الشحن البوينج (777F )التي توفر حمولة شحن تصل إلى 100 طن على كل رحلة.

وكانت الإمارات للشحن الجوي سيرت خلال أبريل/ نيسان الماضي أكثر من 2500 رحلة شحن نقلت الإمدادات الأساسية حول العالم بما في ذلك معدات الحماية والأجهزة الطبية والأدوية والمواد الغذائية.

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وشغلت الناقلة 1650 رحلة باستخدام طائرات الركاب البوينج ( 777-300ER ) وأكثر من 850 رحلة باستخدام طائرات البوينج (777F ) المخصصة للشحن إلى أكثر من 80 وجهة على أساس منتظم ورحلات التشارتر ونقلت، منذ يناير الماضي ما زاد على 375 ألف طن من الشحنات على رحلاتها.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات: " عملنا على مدى الأسابيع الثمانية الماضية بشكل مبتكر وعلى مدار الساعة لنقل الشحنات الأساسية إلى الوجهات التي كانت في أمس الحاجة إليها وكنا بدأنا، حتى نهاية مارس/ آذار الماضي خدمة عدد محدود من الدول باستخدام طائرات الركاب البوينج( 777-300ER) وخلال شهر وسعنا الشبكة ليرتفع عدد الوجهات التي نخدمها اليوم إلى أكثر من 65 وجهة وعدد الرحلات التي نسيرها إلى ما معدله 85 رحلة شحن يوميا".

وأضاف إن عمليات الإمارات للشحن الجوي تواصل نموها، كما أننا نشهد طلبا قويا ونعمل يوميا على ربط المزيد من الوجهات مع بعضها بعضا ولا تقتصر عملياتنا على دعم جهود الإغاثة العاجلة فقط، إنما تساهم أيضا في استمرارية الأعمال والتجارة في ظل أزمة اقتصادية عالمية.

وأشار إلى أن طيران الإمارات على استعداد للمساهمة في جهود إعادة المقيمين والزوار إلى دولهم على الرحلات المخصصة للشحن بعد الحصول على الموافقات من سلطات بلدانهم".

وشهدت الإمارات للشحن الجوي ارتفاعا في الطلب على رحلات التشارتر خلال أبريل الماضي وشغلت الناقلة أكثر من 170 رحلة تشارتر خلال أربعة أسابيع فقط وعملت غالبية هذه الرحلات لنقل مواد الإغاثة