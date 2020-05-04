شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مسؤول بالحرس الإيراني لإصابته بكورونا في الدوحة والان مع التفاصيل
الإثنين 4 مايو 2020
أفاد مصدر أمني قطري أن مسؤول في الحرس الثوري الإيراني، توفي في العاصمة الدوحة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19 .
وتتفاقم أعداد ضحايا كورونا بالدوحة في ظل تراخي السلطات القطرية في تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة لمجابهة الفيروس واستمرار الرحلات الجوية القطرية خاصة مع البلدان الموبوءة بالوباء القاتل .
وكشف المصدر ان المسؤول العسكري الإيراني كان قد دخل إلى الدوحة في بداية أزمة كورونا بناء على طلب من تميم بن حمد لقادة الحرس الثوري بإرسال مسؤول يقود عمليات أمنية مهمة داخل قطر، وقد أكد المصدر إصابة المسؤول الإيراني بفيروس كورونا ومات بعدما فشلت كافة محاولات إنقاذه بسبب تفشي وباء كورونا المستجد في الدوحة.
وتصاعدت أعداد المصابين نتيجة تراخي الحكومة في تطبيق الإجراءات الصحية والسماح للإيرانيين بدخول الدوحة رغم التحذيرات الدولية وانتشار وباء كورونا القاتل في أرجاء قطر .
ومؤخراً وجه تميم بن حمد بإرسال مساعدات طبية إضافية إلى إيران .
وقالت وكالة الأنباء القطرية: إن الشحنة الثالثة من المساعدات الصحية والطبية القطرية وصلت إلى طهران على متن طائرة قطرية وتحتوي على أكثر من 15 طناً، ولم تكن المرة الأولى حيث قطر أرسلت شحنتين من الإمدادات الصحية والطبية خلال 45 يوماً فقط؛ الأمر الذي عرَّض أطقم الطيران القطرية لخطر الإصابة بفيروس كورونا ونقل العدوى بين المواطنين في قطر
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