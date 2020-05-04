شكرا لقرائتكم خبر عن إصابتان مؤكدتان بفيروس كورونا في حضرموت والان مع التفاصيل

الإثنين 4 مايو 2020 أكد الدكتور رياض الجريري، مدير مكتب صحة ساحل حضرموت، اكتشاف حالتين مصابتين بالفيروس المستجد (كوفيد - 19) في المحافظة.

Advertisements وقال الجريري في كلمة متلفزة له، إنه تم نقل الحالتين للمحجر الصحي بفلك، بعد ان تم فحصها في مستشفى ابن سينا. لتفاصيل أوفى لاحقا.

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