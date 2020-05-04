الصحة المغربية تعلن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا

الإثنين 4 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الإثنين، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع الإجمالي في المملكة إلى 177 حالة.



وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنه تمَّ تسجيل 97 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في إلى 5000 حالة.

Advertisements

وأشارت إلى شفاء 127 إصابة، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 1565 حالة، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 39076 حالة.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.