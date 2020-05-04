شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن نشطاء قطريون يتحدثون عن محاولة انقلاب سادس في قطر والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:44 مساءً, 4 مايو 2020 م
المناطق_الرياض
نشر نشطاء تويتريون قطريون وخليجيون اليوم مقاطع لدوى انفجارات واطلاق اعيره ناريه في قطر، وتحديداً في منطقة الوكرة.
و أشار بعض النشطاء إلى احتمالية وجود انقلاب عسكري، يقوده رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق حمد بن جاسم.
ورجح نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن يكون هناك انقلاب يقوده حمد بن جاسم رئيس الوزراء الأسبق ضد تميم بن حمد، بسبب إصدار الأخير لأوامر بالتحقيق مع شركة حمد بن جاسم بعد انهيار مستشفى ميداني في الدوحة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، خلال اليومين الماضيين.
من جانبه قال موقع روسيا اليوم ان مصدر في وزارة الخارجية القطرية، نفى اليوم الإثنين الأنباء التي ظهرت في وسائل الإعلام حول الانقلاب في قطر ووصفتها بحشو إعلامي.
كانت هذه تفاصيل خبر نشطاء قطريون يتحدثون عن محاولة انقلاب سادس في قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.