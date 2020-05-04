شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 567 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 203 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة بالإمارات اليوم الاثنين تسجيل 567 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" لجنسيات مختلفة، ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 14730 حالة إصابة حتى الآن

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و أشارت الوزارة إلى تماثل 203 حالات جديدة للشفاء، حيث تعافت تماما من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، ليبلغ بذلك عدد حالات الشفاء حتى الآن 2966 حالة.

كما تم الإعلان عن 11 حالات وفاة جديدة من جنسيات مختلفة نتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة.

الإمارات تسجل 567 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 203

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اليوم - وكالاتأعلنت وزارة الصحة بالإمارات اليوم الاثنين تسجيل 567 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" لجنسيات مختلفة، ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 14730 حالة إصابة حتى الآن.

و أشارت الوزارة إلى تماثل 203 حالات جديدة للشفاء، حيث تعافت تماما من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، ليبلغ بذلك عدد حالات الشفاء حتى الآن 2966 حالة.

كما تم الإعلان عن 11 حالات وفاة جديدة من جنسيات مختلفة نتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة.