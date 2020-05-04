شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة تعود إلى شوارع تونس مع تراجع الإصابات والان نبدء بالتفاصيل

بدأت تونس اليوم، في تنفيذ خطة حكومية للخروج التدريجي من الحجر الصحي الشامل المفروض في البلاد منذ العشرين من مارس الماضي، بعد أن سجلت تراجعا في عدد الإصابات بفيروس " كورونا " المستجد المسجلة في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

وبدأت الحياة تعود الى شوارع العاصمة، وبدأ بعض الموظفين والتجار بالالتحاق بأماكن عملهم بعد العودة التدريجية لوسائل النقل العمومي.

كما بدأت المحال التجارية بفتح أبوابها أمام الحرفاء، بعد فترة من الحجر الصحي الشامل وهو إغلاق تم اقراره تبعا لجائحة كوفيد 19.

ومن المنتظر أن تسمح الحكومة لفئات تجارية أخرى بالعمل بداية من يوم 11 مايو المقبل على أن يرفع الحجر الصحي الكامل يوم 24 من هذا الشهر.

وسجلت تونس إلى حد الآن 1013 إصابة بفيروس كورونا توفي منها 42 شخصًا وشفي 238 مصابًا.