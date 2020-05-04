شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة تعود إلى شوارع تونس مع تراجع الإصابات والان نبدء بالتفاصيل
وبدأت الحياة تعود الى شوارع العاصمة، وبدأ بعض الموظفين والتجار بالالتحاق بأماكن عملهم بعد العودة التدريجية لوسائل النقل العمومي.
كما بدأت المحال التجارية بفتح أبوابها أمام الحرفاء، بعد فترة من الحجر الصحي الشامل وهو إغلاق تم اقراره تبعا لجائحة كوفيد 19.
ومن المنتظر أن تسمح الحكومة لفئات تجارية أخرى بالعمل بداية من يوم 11 مايو المقبل على أن يرفع الحجر الصحي الكامل يوم 24 من هذا الشهر.
وسجلت تونس إلى حد الآن 1013 إصابة بفيروس كورونا توفي منها 42 شخصًا وشفي 238 مصابًا.
كانت هذه تفاصيل خبر الحياة تعود إلى شوارع تونس مع تراجع الإصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.