شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 جنود هنود في اشتباكات وسط كشمير والان نبدء بالتفاصيل
وقال جونياد خان، وهو ضابط كبير في قوات الأمن، إن مسلحين هاجموا قوات الشرطة الاحتياطية المركزية في شمال كشمير.
وأضاف: "قُتل ثلاثة رجال من قوة الشرطة الاحتياطية. لقي اثنان حتفهما على الفور ومات الثالث وهو في طريقه إلى المستشفى. كما أصيب (رابع) آخر بجروح خطيرة".
وتتهم الهند جارتها باكستان بتمويل الجماعات المسلحة المناهضة بشدة لحكمها، وهو ما تنفيه إسلام اباد.
وشنت نيودلهي خلال الشهر الماضي هجوما كبيرا على المتشددين وقتلت 22 منهم منذ فرض إجراءات العزل العام على المنطقة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
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