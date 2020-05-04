الجيش الليبي يتقدم في طرابلس وغارات تستهدف مواقع المليشيات

قال مصدر عسكري ليبي إن قوات الجيش الليبي تتقدم في محاور القتال بطرابلس خلال 24 ساعة الماضية، عقب غارات جوية استهدفت تمركزات للمليشيات الإرهابية.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن القوات المسلحة الليبية تقدمت في محاور الخوالق الزياينه والرملة، واقتربت من كوبري الزهراء الذي يربط جنوب طرابلس بوسطها.

وأضاف المصدر أن نقطة تمركز البركة تحت سيطرة وحدات الجيش الليبي، ولا صحة لتقدم المليشيات الإرهابية لنقطة تمركز "صيدلية البركة".

وتابع المصدر أن قوات الجيش الليبي كبدت المليشيات والمرتزقة عشرات القتلى في محور بوسليم، وتم القبض على عدد من المرتزقة وعناصر المليشيات.





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وقتل في المعارك القيادي المليشياوي "حاتم الشتيوي القديري" وعدد من عناصر المليشيات المدعومة تركيا في محور أبوسليم.

وقامت قوات الجيش بتمشيط جزء من محور الرملة حتى نقطة تمركز "صيدلية البركة".

وتمكنت قوات الجيش الليبي، مساء أمس الأحد، من تدمير وضبط عدد من السيارات المسلحة وقتل عدد من المليشيات في عملية نوعية شرقي العاصمة طرابلس، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر المليشيات من بينهم مرتزقة سوريين تم سحب جثتين منهم إلى مستشفى ترهونة.وتم تدمير نحو ٦ آليات مسلحة من نوع كاتاو ٢٠ ونوع١٤.٥ فردي وزوجي، وضبط سيارة مسلحة تركتها المليشيات ولاذت بالفرار دون تدميرها.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق غير الدستورية في ليبيا عسكريا وبشكل علني، عبر إرسال العتاد والمرتزقة السوريين للقتال في صفوف المليشيات لصد عملية طوفان الكرامة التي أطلقها الجيش الليبي لتحرير البلاد من الإرهابيين.