تحطم طائرة إغاثة صومالية أثناء نقل "مساعدات كورونا"

قال مسؤول أمني ووكالة الأنباء الصومالية الرسمية، الإثنين، إن طائرة تحمل إمدادات إغاثة لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا تحطمت في منطقة باي جنوبي البلاد، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص كانوا على متنها.



وأضافت الوكالة أن الطائرة تابعة لشركة أفريكان إكسبريس للطيران وكانت تنقل إمدادات لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

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وقالت إن طاقما مؤلفا من ستة أفراد كانوا على متن الطائرة.

وتابعت قائلة إن الطائرة اتجهت من مقديشو إلى بيدوة ثم واصلت رحلتها إلى بلدة باردال حيث تحطمت.

وقالت إن الطائرة تحطمت قرب مطار باردال وكانت "تحمل أدوية لمنع مرض كوفيد-19 . ولم يتضح سبب تحطمها".