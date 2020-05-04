الصحة في سنغافورة: تسجيل 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​سنغافورة​ عن "تسجيل 573 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، ليصل إجمالي عدد ​الإصابات​ في سنغافورة إلى 18778 حالة، كما سجلت السلطات حتى الآن 18 حالة وفاة".

يشار الى ان منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.