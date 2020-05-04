الصحة التونسية: تسجيل تسمم غذائي لدى 25 من المقيمين بالحجر الصحي في سوسة

أكد مدير الصحة الوقائية في تونس محمد الغضباني، عن "تسجيل تسمم غذائي لدى 25 من المقيمين بالحجر الصحي الإجباري بإحدى النزل في سوسة"، موضحاً ان "أعوان الصحة قاموا بأخذ عينات من المصابين لإجراء تحاليل والكشف عن أسباب التسمم، التي رجح أن تكون ناجمة عن طريقة إعداد الطعام، وتم إتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل الإحاطة بهم، خاصة وأن حالتهم النفسية مهتزة نسبيا، بسبب الحجر الإجباري".
هذا وأعلنت وزارة الصحة التونسية "تسجيل 4 حالات إصابة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس، 1013 حالة مؤكدة، من بينها 328 حالة شفاء و42 حالة وفاة و643 حالة إصابة لا زالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة".
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