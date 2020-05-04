ألمانيا تنوي تمديد الإجراءات على حدودها بظل كورونا

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، أن حكومة البلاد تنوي تمديد إجراءات الفحص على حدودها في ظل جائحة فيروس كورونا حتى 15 أيار، واعتبر متحدث باسم الوزارة أن "هذا الإجراء متسق مع توجيهات المفوضية الأوروبية، مبينا: "بالطبع نتبع التعليمات الأوروبية ولا نتصرف من جانب واحد أو دون تنسيق".
وسبق أن أكد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفير، أن على ألمانيا المشتركة في منطقة شنغن مفتوحة الحدود في أوروبا، عدم الاستعجال في رفع الإجراءات الحدودية على خلفية الجائحة، معتبراً أن "درجة الحماية من الفيروس تحدد شروط فتح الحدود"، محذرا من أن "الفتح الأرعن سيؤدي إلى زيادة الإصابات".
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