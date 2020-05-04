ألمانيا تنوي تمديد الإجراءات على حدودها بظل كورونا

أعلنت ​وزارة الداخلية​ الألمانية، أن ​حكومة​ البلاد تنوي تمديد إجراءات الفحص على حدودها في ظل جائحة ​فيروس كورونا​ حتى 15 أيار، واعتبر متحدث باسم الوزارة أن "هذا الإجراء متسق مع توجيهات ​المفوضية الأوروبية​، مبينا: "بالطبع نتبع التعليمات الأوروبية ولا نتصرف من جانب واحد أو دون تنسيق".

وسبق أن أكد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفير، أن على ​ألمانيا​ المشتركة في منطقة شنغن مفتوحة الحدود في ​أوروبا​، عدم الاستعجال في رفع الإجراءات الحدودية على خلفية الجائحة، معتبراً أن "درجة الحماية من الفيروس تحدد شروط فتح الحدود"، محذرا من أن "الفتح الأرعن سيؤدي إلى زيادة الإصابات".