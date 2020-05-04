رئيسة وزراء النرويج: سنساهم بأكثر من مليار يورو لجهود تطوير لقاح ضد كورونا

أعلنت رئيسة وزراء ​النرويج​ أرنا سولبيرغ، أن "بلادها ستخصص 1.215 مليار ​دولار​ لتمويل الجهود الرامية إلى تطوير لقاح ضد ​فيروس كورونا​ المستجد وتوزيع المصل في ​العالم​"، مشددة على أن هذه المنظمة "تلعب دورا حيويا في ضمان أن تكون اللقاحات متاحة في الدول الفقيرة، وهذه الأموال ستساهم في الفترة الاستراتيجية المبقلة التي تبلغ 10 سنوات".

يشار الى ان منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.