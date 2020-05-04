زيلينسكي: إذا خرجنا من العزل دفعة واحدة سيموت 120 ألف أوكراني

أعلن الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​، أن "الحجر الصحي أثّر على ​الاقتصاد​ الوطني تأثيرا سلبيا وتسبب بخسائر موجعة، والخسائر المحتملة الناجمة عن ارتفاع وتيرة ​الإصابات​ والوفيات ستكون كارثية، وإذا عدنا غدا إلى نمط حياتنا الطبيعي، سيسفر ذلك عن 120 ألف وفاة إضافية حتى نهاية هذه ​السنة​".

وأوضح زيلينسكي أن هذا ما "يفسر ضرورة أن يتم التخفيف من إجراءات الحجر الصحي على مراحل"، لافتاً إلى أن "رفع المجموعة الأولى من القيود سيتم في 11 ايار، مع إعادة فتح ​الحدائق العامة​ والمنتزهات، وصالونات التجميل، والشرفات الصيفية المفتوحة للمقاهي و​المطاعم​".