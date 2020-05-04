الصحة الإيرانية: تسجيل 74 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإيرانية، عن "تسجيل 74 حالة وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ وارتفاع اجمالي الوفيات إلى 6277، ووتجاوز عدد المصابين بالفيروس 98 ألف مصاب"، مشيرة الى "وجود 2676 حالة لحرجة"، موضحة ان "العدد الكلي للاختبارات التي تم إجراؤها منذ بداية تفشي الفيروس حتى اليوم بلغ 508288 اختباراً".

يشار الى ان منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.