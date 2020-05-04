أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، إنهاء حظر التنقل المفروض بسبب تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في 7 مدن اعتبارا من الليلة، وستعود ​الحياة​ الطبيعية تدريجيا ولكن لا يمكن أن يعود كل شيء لطبيعته في بلدنا كما هو الحال في ​العالم​"، لافتاً الى انه "سيتم فتح صالونات الحلاقة ومصففي الشعر وصالونات التجميل ومراكز ​التسوق​ اعتبارا من 11 أيار الجاري".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: سنرفع حظر التنقل المفروض بسبب تفشي كورونا عن 7 مدن تركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.