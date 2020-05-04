الصحة العمانية: تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ العمانية، عن "تسجيل 69 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال اليوم الماضي، منها 37 حالة لعمانيين، و32 حالة لغير عمانيين، دون رصد ​وفيات​ جديدة"، مشيرة الى ان "العدد الكلي ل​حالات​ الإصابة المسجلة في السلطنة وصل إلى 2637، بينما يبلغ إجمالي الوفيات 12 حالة، و تماثل 816 شخصا للشفاء من مرض كوفيد-19 منذ بداية تفشيه في البلاد".

يشار الى ان منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.