الصحة الإسبانية: تسجيل 164 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية عن "تسجيل 164 حالة وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، وهو نفس عدد الوفيات المسجل أمس الأحد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات ب​إسبانيا​ جراء الفيروس إلى 25428، فيما سجلت 545 إصابة جديدة بالعدوى، ليصل العدد الكلي للإصابات هناك إلى 218011 حالة".

يشار الى ان منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ​الإصابات​ ترتفع بسرعة كبيرة، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.