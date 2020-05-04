تسجيل أكثر من 250 ألف وفاة بكورونا بالعالم من أصل 3.62 مليون إصابة

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في العالم، اليوم الاثنين، حاجز 250 ألف حالة، حيث سجل العالم حتى مساء اليوم الإثنين 3611337 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 250125 وفاة (6.9%) و1171046 شفاء (32.4%).
وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ1199122 حالة وحصيلة الوفيات جراءه بـ69035 حالة. وإسبانيا في المركز الثاني من حيث الإصابات بـ248301 حالة والرابعة من حيث الوفيات الناجمة عن المرض نفسه بـ25428 حالة.
وتحتل إيطاليا الموقع الثالث من حيث عدد الإصابات بـ211938 حالة والمركز الثاني من حيث ضحايا الفيروس بـ29079 حالة.
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