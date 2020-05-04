تسجيل أكثر من 250 ألف وفاة بكورونا بالعالم من أصل 3.62 مليون إصابة

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن عدوى ​فيروس كورونا​ المستجد "COVID-19" في ​العالم​، اليوم الاثنين، حاجز 250 ألف حالة، حيث سجل العالم حتى مساء اليوم الإثنين 3611337 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 250125 وفاة (6.9%) و1171046 شفاء (32.4%).

وتعتبر ​الولايات المتحدة​ ​الدولة​ الأولى عالميا من حيث عدد ​الإصابات​ بفيروس كورونا بـ1199122 حالة وحصيلة الوفيات جراءه بـ69035 حالة. وإسبانيا في المركز الثاني من حيث الإصابات بـ248301 حالة والرابعة من حيث الوفيات الناجمة عن المرض نفسه بـ25428 حالة.

وتحتل ​إيطاليا​ الموقع الثالث من حيث عدد الإصابات بـ211938 حالة والمركز الثاني من حيث ​ضحايا​ الفيروس بـ29079 حالة.