أفاد موقع ​رئاسة الجمهورية​ اللبنانية في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ دعا مجلس الدفاع الى اجتماع غدا الثلاثاء يسبق ​مجلس الوزراء​ للبحث في موضوع التعبئة العامة. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون يدعو مجلس الدفاع لاجتماع غدا للبحث بموضوع التعبئة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.