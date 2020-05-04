اليونان تطلق اختبارات متنقلة لفيروس كورونا

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بدأت اليونان الاثنين بنشر فرق طبية متنقلة لتكثيف اختبارات فيروس كورونا مع استئناف تدريجي للنشاط الاقتصادي.

وقال المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتاس إنّ الفرق الـ 25 الأولى، التي سيرتفع عددها في النهاية إلى 500 فريق، ستعطي الأولوية لاجراء الفحوص في المرافق المغلقة والسجون ودور المسنين.

وأضاف أنها ستساعد أيضا في تعقب مخالطي المصابين بالفيروس. وسجّلت اليونان رسميا أكثر من 2600 إصابة و144 وفاة، لكن البلد الذي يبلغ عدد سكانه 11 مليون نسمة أجرى حتى الآن أقل من 80 ألف اختبار.

وذكرت تقارير إعلامية أن شخصين توفيا جراء الوباء قبل الإيجاز اليومي.

والاثنين، رفعت السلطات القيود على الصعيد الوطني للمرة الأولى منذ ستة أسابيع مع السماح بإعادة فتح نحو 10 بالمئة من المؤسسات الصغيرة بما في ذلك محال تصفيف الشعر والمكتبات وباعة الزهور.

وفتحت الكنائس أبوابها لكنّ فقط لإقامة صلاة فردية. وستفتح بقية متاجر التجزئة في 11 مايو، في ضوء تقييم الحكومة للوضع اسبوعيا.

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وقال بيتاس "هنا تبدأ المرحلة الصعبة. العودة إلى الوضع الطبيعي الجديد يبدو كالخروج من متاهة".

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس الاثنين إن اليونانيين أبدوا "انضباطا وإحساسا كبيرا بالمسؤولية والتضامن" ولكن يتعين عليهم الآن "توخي الحذر على نحو مضاعف".

وقال رئيس الوزراء وهو يلتقي الرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو "بينما ننتقل الآن إلى المرحلة التالية ... تصبح المسؤولية الفردية أكثر أهمية".

وفي ضوء خسارة دخل السياحة، يمكن للاقتصاد اليوناني أن ينكمش بنسبة تصل إلى 10 بالمئة هذا العام، بحسب ما ذكر صندوق النقد الدولي.

وتقول وزارة المالية إن الانكماش يمكن أن يقتصر على 4.7 بالمئة، لكن البطالة قد تصل إلى قرابة 20 بالمئة.

ويستانف النشاط في المواقع الأثرية في الهواء الطلق والمتنزهات في 18 أيار/مايو، تليها الفنادق والمطاعم في 1 يونيو.