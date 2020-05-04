شكرا لقرائتكم خبر عن 288 حالة وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 288 حالة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 28734. وأوضح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن هذه الزيادة تعد أقل زيادة منذ أواخر مارس.

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